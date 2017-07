Bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf erlitt ein junger Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag so schwere Verletzungen, dass er intensivmedizinisch betreut werden muss. Laut Zeugenaussagen soll der 17-Jährige gegen 15 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Tempelhofer Damm unterwegs gewesen sein. Angeblich fuhr er dann bei „Rot“ in den Kreuzungsbereich zur Reißeckstraße ein, wo er mit dem Auto eines 44-Jährigen zusammenstieß, der vom Mariendorfer Damm nach links in die Reißeckstraße abbog.

Der 17-Jährige stürzte, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.