Gegen 0.40 Uhr kam es aus bisher noch nicht geklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung in der Götzstraße in Tempelhof zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und fand einen leblosen Mann. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um den 73 Jahre alten Wohnungsmieter handelt. Die anderen Mieter des Hauses, die während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen mussten, blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Todesursache des Verstorbenen dauern an.