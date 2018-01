Gegen 21.35 Uhr überfiel ein mit einem Schal vermummter Mann ein Erotikkino in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg. Nach Angaben des 24 Jahre alten Angestellten war in der Jackentasche des Räubers ein Messer zu sehen. Der Mann forderte die Einnahmen von dem Angestellten und konnte anschließend unerkannt fliehen. Der 24-Jährige blieb unverletzt.