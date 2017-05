Zwischen den A100-Abfahrten Sachsendamm und Alboinstraße gab es auf der Berliner Stadtautobahn am Montagvormittag einen schweren Unfall mit einem Edeka-Lkw, einem Müllwagen der BSR und vier Pkw. Die Feuerwehr ist laut einem Sprecher mit einem "Großaufgebot von rund 50 Mann" an der Unfallstelle.

Sieben Personen wurden verletzt, die drei BSR-Mitarbeiter, die in dem Müllwagen saßen, schweben in Lebensgefahr. Zwei von ihnen waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist der Stadtring zwischen dem Kreuz Schöneberg und der Alboinstraße in beiden Richtungen gesperrt. Es bilden sich lange Staus. Ein Ende der Sperrung ist noch nicht in Sicht. Die Unfallursache ist noch unklar.