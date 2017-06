Ein 75-Jähriger wurde am Montagnachmittag in Tiergarten schwer verletzt, nachdem drei Unbekannte versucht hatten, ihn zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14.50 Uhr im Großen Tiergarten unterwegs, als er von drei Männern umringt und angetanzt wurde. Die Täter versuchten, an die Gesäßtasche des Mannes zu gelangen. Der schlug daraufhin die Hand eines Antänzers weg, der ihm wiederum mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der Rentner stürzte, zog sich einen Schlüsselbeinbruch und Gesichtsverletzungen zu. Die Antänzer ergriffen die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In Berlin kommt es seit geraumer Zeit immer wieder zu Diebstahldelikten, bei denen die Täter ihre Opfer antanzen. (Tsp)