In einem Gebäude der Beuth-Hochschule an der Seestraße in Wedding ist es am Mittag zu einem Unfall mit Schwefeldioxid gekommen. 19 Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen waren zeitweise bewusstlos, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Sie liegen inzwischen im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte haben das ehemalige Fabrikgebäude, in dem sich Labore und Schulungsräume befinden, evakuiert.

Zum dem Gasaustritt soll es bei Reinigungsarbeiten an einem Abwasserrohr gekommen sein. "Kollegen in speziellen Schutzanzügen waren dabei, nach der Quelle des Gases zu suchen", sagte ein Sprecher. Mittlerweile ist die Einsatzquelle unter Kontrolle, die Belüftung verlief erfolgreich. Der Einsatz wird noch ca. bis 17 Uhr andauern.

70 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. Die Seestraße ist in Richtung Wedding gesperrt. (TSP)