Wieder gab es ein illegales Autorennen mit schlimmen Folgen. Gegen drei Uhr rasten ein Mercedes und ein BMW laut Zeugenaussagen über die Müllerstraße. Als ein 54-jähriger mit seinem Volvo die Müllerstraße aus der Reinickendorfer Straße kommend bei Grün überqueren wollte, wurde er von dem BMW, der Rot hatte, gerammt. Durch den Zusammenprall verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste gegen die Einfassung des Eingangs vom U-Bahnhof Reinickendorfer Straße. Kurz nach dem Unfall kamen nach Polizeiangaben zwei Männer herbei und halfen dem BMW-Fahrer beim Verlassen des Wracks und des Unfallortes. Der Fahrer des Volvo gab an, dass er noch versucht hatte, den Fahrer festzuhalten. Dieser soll sich jedoch losgerissen haben und zusammen mit den beiden Männern, trotz einer Verletzung am Kopf, vom Unfallort geflüchtet sein. Weiteren Zeugenaussagen zufolge sollen der BMW und der Mercedes auf der Müllerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Reinickendorfer Straße beschlagnahmte die Polizei wenig später einen "hochmotorisierter Mercedes". Die beiden Insassen des Mercedes bestritten jegliche Beteiligung an einem möglichen Fahrzeugrennen. Der BMW war in der Nacht zum 14. Februar gestohlen worden. Auch die am Fahrzeug befestigten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem. Der Fahrer des Volvo ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass auch er sich einem Ermittlungsverfahren stellen muss. Der betroffene Eingang des U-Bahnhofes blieb zur Überprüfung der Bausicherheit bis 10.40 Uhr gesperrt. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung.

Unklar ist, wie schnell die Autos waren. Die "BZ" zeigt auf ihrer Online-Seite Fotos des Wracks, auf einem Bild ist zu erkennen, dass die Tachonadel etwa bei 180 km/h stehen geblieben ist. Das könnte bedeuten, dass der Wagen beim Unfall tatsächlich so schnell fuhr.