Gegen 3 Uhr früh hat sich in Wedding ein schwerer Autounfall ereignet. Zeugen sahen, dass ein silberner BMW mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Müllerstraße raste. In Höhe des U-Bahnhofs Reinickendorfer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in den Eingang. Die Zeugen befreiten den Fahrer aus dem Wrack - der nutzte die Chance und rannte weg. Ob ein zweites Auto an dem Rennen beteiligt war, ist unklar. Die "BZ" zeigt auf ihrer Online-Seite Fotos des Wracks, auf einem Bild ist zu erkennen, dass die Tachonadel etwa bei 180 km/h stehen geblieben ist. Ob das bedeutet, dass der Wagen beim Unfall tatsächlich so schnell fuhr, ist unklar. Der Sachschaden ist hoch.