Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 21 Uhr in einem Wagen der U8 kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Bernauer Straße in Wedding.

In einem Abteil habe ein 29-jähriger Mann eine Gruppe von zehn bis zwölf Personen angesprochen, die laut Musik hörten. Der Mann habe sie gebeten, die Musik leiser zu stellen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei er sofort mit Faustschlägen angegriffen worden und kurz darauf auch mit Reizgas besprüht worden. Der Mann wurde zu Boden gestoßen, dort traten die Angreifer auf ihn ein und schlugen ihn mit einem Regenschirm. In dem U-Bahn-Abteil waren nach Angaben der Polizei weitere Fahrgäste, die Polizei spricht von acht Zeugen. Diese griffen nach den bisherigen Erkenntnissen nicht ein.

Drei Verdächtige festgenommen

Am Bahnhof Bernauer Straße konnte der 29-Jährige aussteigen und der Gruppe entkommen. Auch die Angreifer stiegen aus und flüchteten. Der 29-Jährige alarmierte die Polizei, diese konnte drei Tatverdächtige fassen. Dabei handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen und zwei 17-Jährige. Der 13-Jährige wurde seinen Eltern übergeben, die 17-Jährigen zu einer Gefangenensammelstelle gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie hat Videoaufnahmen aus dem U-Bahnhof angefordert und erhofft sich dadurch, weitere Tatverdächtige zu finden.

Der 29-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.