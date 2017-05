Am Montagnachmittag nahm die Polizei zwei Männer fest, die mit Haftbefehl gesucht wurden. Es handelt sich um einen 30-Jährigen, der in der Altonaer Straße in Spandau festgenommen wurde, und einen 31-Jährigen, der in der Heiz-Galinski-Straße in Gesundbrunnen festgenommen wurde. Beide Männer befanden sich bei dem Zugriff auf offener Straße.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist der Hintergrund der Tat in der organisierten Kriminalität zu sehen. Drei Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehören die tschetschenischen Tatverdächtigen zu der Rockergruppe „Guerilla Nation“.

Die Tat hatte sich am 11. Mai ereignet. Auf ein Lokal in der Groninger Straße in Wedding wurden mehrere Schüsse abgegeben. Die Täter flüchteten. Verletzt wurde niemand. Laut Staatsanwaltschaft erwiderten auch Gäste des Lokals das Feuer von Innen. (Tsp)