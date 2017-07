Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Pistoriusstraße in Weißensee. Nach Angaben von Zeugen lief die Neunjährige gegen 18.15 Uhr zwischen zwei geparkten Autos auf die Pistoriusstraße.

Der Fahrer eines von links kommenden Sattelschleppers, der in der Pistoriusstraße in Richtung Hamburger Platz unterwegs war, konnte noch rechtzeitig bremsen. Anschließend lief das Mädchen gegen einen von rechts kommenden Pkw, mit dem ein 37-Jähriger in Richtung Roelckestraße fuhr.

Die Neunjährige erlitt Bein- und Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)