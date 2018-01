Gleich fünf Fahndungsfotos eines Einbrechers veröffentlichte das Polizeipräsdium am Mittwoch. Der Täter hatte sie selbst gemacht mit dem gestohlenem Smartphone. Was der Unbekannte nicht wusste: Das Gerät lud sämtliche Fotos postwendend in die "Cloud" hoch, also ins Internet. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach dem Mann, der am 26. August 2017 in eine Kellerwohnung in Wilmersdorf eingebrochen ist. Gegen 2.30 Uhr bemerkte die damals 67-jährige Wohnungsmieterin in der Düsseldorfer Straße einen unbekannten Mann in ihrem Zimmer, der sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Als der Einbrecher, der offenbar durch ein offenes Fenster in die Wohnung eingestiegen war, die Dame bemerkte, flüchtete er mit Geld, Handy und persönlichen Papieren der Frau auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

