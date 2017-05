Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Auto in Wilmersdorf am Freitagvormittag. Er war gegen 9.30 Uhr in der Nürnberger Straße unterwegs, als ihn an der Kreuzung mit der Lietzenburger Straße ein 31-Jähriger mit seinem Wagen erfasste.

Der Autofahrer wollte gerade nach links von der Nürnberger Straße in die Lietzenburger Straße einbiegen. Der Motoradfahrer wurde über das Auto hinweg geschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus operiert werden. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden gesperrt. (Tsp)