Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach drei Räubern, die in den Nachmittagsstunden des 15. August 2016 einen Mann in Zehlendorf überfielen. Einer der Gesuchten soll zunächst in einem Supermarkt in der Ladiusstraße die PIN der EC-Karte des 81-Jährigen ausgespäht und ihn anschließend angesprochen haben, ob er Geld wechseln könne. Nachdem der Senior dies getan hatte, machte er sich gegen 14.45 Uhr auf den Nachhauseweg. Kurz vor seiner Wohnung in der Andréezeile wurde er von den weiteren Tatverdächtigen angesprochen und plötzlich von einem der beiden in den Schwitzkasten genommen. Trotzdem sich der 81-Jährige zur Wehr setzte und sich befreien konnte, bemerkte er später den Diebstahl seiner Geldbörse. Kurz darauf hob einer der Tatverdächtigen einen vierstelligen Betrag von dem Konto des Opfers in einer Bankfiliale in der Andréezeile ab. Der Überfallene zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die keine medizinische Versorgung nach sich zogen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1 (nahm das Opfer in den Schwitzkasten):

. 25 bis 35 Jahre alt

. 170 bis 178 cm groß

. kurze schwarze Haare

. schlanke Statur

. südosteuropäisches Aussehen

. bekleidet mit blaukariertem Hemd, blauer Jeanshose, schwarzen Schuhen

. er trug eine schwarze Umhängetasche

Tatverdächtiger 2 (spähte die PIN aus) Foto: Polizei

Tatverdächtiger 2 (spähte die PIN aus):

. 30 bis 40 Jahre alt

. kräftige Statur mit deutlichem Bauchansatz

. südosteuropäisches Aussehen

. kurze schwarze Haare

. bekleidet mit pinkfarbenem kurzärmeligen Poloshirt, knielanger schwarzer Hose, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle, dunkler Sonnenbrille, die er am Poloshirt trug



Tatverdächtiger 3 (hob Geld ab) Foto: Polizei



Tatverdächtiger 3 (hob Geld ab):

. 28 bis 35 Jahre alt

. 175 bis 180 cm groß

. schlanke, sportliche Figur

. westeuropäisches Aussehen

. vermutlich Glatze oder sehr helle kurze Haare

. bekleidet mit weißem kurzärmeligen Poloshirt, schwarze knielange Hose, schwarze Schiebermütze, schwarze Sportschuhe

Die Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen bereits am selben Tag in einem Supermarkt in der Lichtenrader Goltzstraße Kunden ansprachen, um Geld zu wechseln. Mitarbeiter des Geschäfts verwiesen die Männer des Marktes, so dass es zu keiner Tathandlung kam.

Die Kriminalpolizei fragt:

. Wer kennt die abgebildeten Personen?

. Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen?

. Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in Lankwitz unter der Nummer 4664-473111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.