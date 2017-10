Dichter Rauch über dem Beeskowdamm in Zehlendorf: das rund 500 Quadratmeter große Audi Zentrum steht in Flammen. Gegen 11.22 Uhr war am Donnerstag das Feuer in dem Autohaus in Zehlendorf ausgebrochen.

Gegenwärtig läuft ein Großeinsatz der Berliner Feuerwehr, die mit 90 Feuerwehrleuten versucht das vollständig brennende Dach zu löschen. Eine durch das Feuer verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.