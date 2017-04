Eine 19-Jährige Radfahrerin erlitt bei einem Abbiegeunfall in Nikolassee Montagabend schwere Kopfverletzungen. Ein 30-Jähriger war gegen 19.30 mit seinem Auto auf der Lissabonallee unterwegs und nach am Düppeler Feld nach links in die Lindenthaler Allee ab. Dabei stieß er mit einer Radlerin zusammen, die gerade auf der Lindenthaler Allee Richtung Lloyd-G.-Wells-Straße unterwegs war. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen.

Erst vergangene Woche hatte die Berliner Polizei Schwerpunktkontrollen durchgeführt um vor allem die Zahl der Abbiegeunfälle zwischen Autofahrern und Radfahrern zu reduzieren. (Tsp)