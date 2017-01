Bei einem Verkehrsunfall Montagmittag in Zehlendorf erlitt eine Radfahrerin eine schwere Kopfverletzung. Polizeiangaben zufolge befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Toyota den Beeskowdamm und bog kurz nach 13 Uhr nach links in die Wupperstraße ein. Hierbei erfasste die Frau mit ihrem Pkw die entgegenkommende 27-jährige Radfahrerin. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 ermittelt.