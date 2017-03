Um 10 Uhr wird Innensenator Andreas Geisel gemeinsam mit Polizeipräsident Klaus Kandt im Roten Rathaus einen ersten Bericht zur Entwicklung der Kriminalität im Jahr 2016 veröffentlichen. Im Jahr 2015 hatte die Polizei in Berlin 570 000 Straftaten registriert, das waren fünf Prozent mehr als 2014. Der Zuwachs lag vor allem an den explodierenden Fallzahlen beim Taschendiebstahl. Von 2013 auf 2015 hatte sich die Zahl von 20.000 auf 40.000 verdoppelt. Da auch im abgelaufenen Jahr ein deutlicher Anstieg auf etwa 50.000 erwartet wird, könnte auch die Gesamtzahl der Straftaten ein weiteres Jahr in Folge steigen. Ein Indiz ist die Entwicklung der Taschendiebstähle bei der Bundespolizei. Diese ist für die Bahnhöfe der Stadt zuständig und hat die Zahlen für 2016 bereits veröffentlicht. Danach stieg die Zahl der Taten um knapp 20 Prozent von 12.000 auf über 14.000.

Die Aufklärungsquote war 2015 erneut gesunken, und zwar auf 44 Prozent. Dies war der zweitschlechteste Wert der letzten zehn Jahre. Ursache waren die vielen Diebstähle, die Aufklärungsquote bei den addiert über 70.000 Taschen- und Fahrraddiebstählen ist verschwinden gering und schlägt auf die Gesamtstatistik durch. Positive Nachrichten gab es 2015 bei Gewalttaten, die Fälle von Mord,Totschlag, Rohheits- und Sexualdelikten hatten stark abgenommen.

Auch Zahlen für politische Kriminalität

Geisel und Kandt werden am Montag auch Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität veröffentlichen. In diesem Bereich sollen die Zahlen etwa auf dem Niveau des Jahres 2015 liegen, hieß es. Bei den politisch motivierten Gewalttaten - also den "harten" Fällen, wird sogar ein Rückgang erwartet.

Die Polizei wird den Bericht am Montag auf ihrer Internetseite veröffentlichen.