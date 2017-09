Mit einem großen Aufgebot von Berliner Polizei und Bundespolizei sind die Sicherheitsbehörden am Dienstagmorgen gegen Schleuser vorgegangen. Rund 400 Beamte durchsuchten Wohnungen in Berlin und anderen Städten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Zur Stunde laufe der Einsatz noch, deswegen konnte die Sprecherin nicht sagen, wo genau die Beamten im Einsatz sind. Es seien "mehrere Wohnungen" in Berlin und anderen Städten durchsucht worden.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Berliner Polizei und der Bundespolizei gegen Schleusungskriminalität hat in den vergangenen Jahren zahlreiche derartige Aktionen ausgeführt, die heutige ist allerdings von besonders großer Dimension. In der Regel geht es um den Verdacht der gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern nach Deutschland.

Mehr Informationen zum aktuellen Einsatz folgen in Kürze.