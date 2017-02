Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der verdächtigt wird, zusammen mit zwei weiteren Männern am 3 August 2016 einen 90-Jährigen in Wittenau ausgeraubt zu haben. Für diesen Zweck veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera, die einen der Tatverdächtigen zeigen. Das Trio soll den Senioren nach seinem Einkauf auf dem Parkplatz der Reichelt-Filiale am Wilhelmsruher Damm umringt, durchsucht und schließlich seine Geldbörse gestohlen haben. Der Überfall soll gegen 11.30 Uhr vorgefallen sein.

Kennen Sie diesen Mann? Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. Foto: Polizei Berlin

Die Polizei fragt: Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664 – 173113 bzw. – 173100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)