Die Berliner Polizei darf seit Montag den Taser testen. Die Innenverwaltung teilte am Montag mit, dass mit einem dreijährigen Probelauf in zwei Bezirken mit Distanz-Elektroimpulsgeräten („Taser“) begonnen werde. Die Polizei hat das in den vergangenen zwölf Jahren immer wieder gefordert, war aber von der Innenverwaltung immer ausgebremst worden. Zuletzt wollte der bisherige Innensenator Frank Henkel (CDU) im Sommer 2016, also kurz vor der Abgeordnetenhauswahl, einen Test beginnen. Auch dies war am Koalitionspartner SPD gescheitert.

Im Rahmen des Probelaufs soll nun getestet werden, inwieweit sich diese als ergänzendes Distanzeinsatzmittel – zwischen dem Reizstoffsprühgerät und der Schusswaffe ­– für den täglichen Dienst eignen. Bisher war der Einsatz solcher Geräte auf das Spezialeinsatzkommando beschränkt.

Für den Probelauf hat die Polizei 20 Einsatzkräfte speziell ausgebildet. Diese werden auf den Polizei-Abschnitten 32 (Mitte) und 53 (Kreuzberg) täglich mit dem neuen Einsatzmittel ausgerüstet ihren Dienst versehen. Die Verwendung ist an die engen rechtlichen Rahmenbedingungen des Schusswaffengebrauchs geknüpft. Die Geräte sind als Schusswaffe gemäß des „Gesetzes über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes Berlin“ (UZwG Bln) kategorisiert, teilten Innenverwaltung und Polizei mit.

Innensenator Andreas Geisel sagte: „Wir können jetzt ganz genau sehen, ob und in welchen Situationen der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten sinnvoll und hilfreich ist. Sie können möglicherweise Leben schützen und unsere Polizeikräfte vor traumatischen Situationen bewahren. Zugleich hoffe ich natürlich, dass weder diese Einsatzmittel noch die Schusswaffe eingesetzt werden müssen.“

In der Testphase der Distanz-Elektroimpulsgeräte werden alle Daten zum Einsatz detailliert festgeschrieben und evaluiert. Dies allerdings geschieht seit vielen Jahren bereits beim SEK.

"Ob die Geräte im Einsatzdienst flächendeckend zur Anwendung kommen, wird nach dem dreijährigen Probelauf auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen entschieden", hieß es weiter.

Die Elektropistole schießt Pfeile ab, die durch sechs Meter lange Drähte mit der Waffe verbunden sind. Darüber fließen dann für wenige Sekunden 50.000 Volt, die die getroffene Person bewegungsunfähig machen, die die getroffene Person sofort handlungsunfähig machen.