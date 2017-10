Nach dem Fund einer 250-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg in der Nähe des S- und U-Bahnhofs Innsbrucker Platz in Berlin-Schöneberg mussten am Dienstag rund 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Nach der Errichtung von Straßensperren konnte mit der Evakuierung gegen 17:20 Uhr begonnen werden. Um 00:30 Uhr meldete die Polizei via Twitter, dass die Evakuierung nun abgeschlossen sei. Gegen 00:40 Uhr konnten die Spezialisten des LKA's mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Gegen 1:00 Uhr meldete die Polizei die erfolgreiche Entfernung des Zünders. Nun wird die Bombe kontrolliert gesprengt.

Nach Polizeiangaben wurde der Blindgänger gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf von Bauarbeitern entdeckt. Dieser liegt direkt an den Gleisen der Ringbahn zwischen dem Innsbrucker Platz und der Handjerystraße.

Für die Entschärfung musste ein 500-Meter-Sperrkreis um den Fundort gezogen werden: Das bedeutet, dass auch die A100 in beide Richtungen gesperrt wurde. Die Sperrung zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße begann gegen 22:40 Uhr.

Das als Notunterkunft eingerichtete Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz war ab 22:30 Uhr überfüllt. Die Bewohner sollen deswegen auf die Fläming Grundschule nahe der Rheinstraße ausweichen.

Bei der Evakuierung arbeitet die Polizei eng mit dem Bezirksamt und der Feuerwehr zusammen. Das Bezirksamt stellte Schulen zur Verfügung, die als Notunterkünfte dienen. Auf Twitter und Facebook boten hilfsbereite Berliner den Betroffenen Schlafplätze in ihren Wohnungen an.

Die Feuerwehr leistet kranken und alten Menschen Hilfeleistung, die ihre Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen können. Auch ein Altersheim war betroffen und musste vollständig geräumt werden.

Der in der Grafik der Polizei zusätzlich eingezeichnete 250-Meter-Kreis hatte nur für Sicherheitskräfte Bedeutung.

Die S-Bahn teilte über Twitter gegen 12.15 Uhr mit, dass der Verkehr auf der Ringbahn zwischen Schöneberg und Bundesplatz unterbrochen ist, seit 14 Uhr ist die Strecke sogar zwischen Halensee und Südkreuz unterbrochen. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet, die Busse fahren vom Vorplatz des Bahnhofs Südkreuz über S-Bfh-Schöneberg zum S-Bahnhof Halensee. Die S-Bahn Berlin meldet gegen 18:30 Uhr, dass zusätzlich zu den Bussen, nun auch eine S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Halensee und Heidelberger Platz verkehrt.

Die U-Bahn fährt auf der Station Bundesplatz (U9) aus Sicherheitsgründen durch, obwohl die Station nicht einmal im 500-Meter-Kreis liegt. Die U4 fährt nicht mehr bis zu ihrer Endstation Innsbrucker Platz sondern nur noch bis Rathaus Schöneberg.

Von der Evakuierung war auch der Deutschlandfunk betroffen. Das alte Haus des RIAS, in dem unter anderem das Programm von Deutschlandfunk-Kultur produziert wird, befindet sich im Sperrkreis. Der Sender musste vorübergehend den Sendebetrieb einstellen. Ab 17:00 Uhr sendete Deutschlandfunk-Kultur dann aus dem Hauptstadtstudio.

Derzeit wird auf dem Gelände die alte Bahnbebauung beseitigt, um Platz für eine Neubebauung zu schaffen.

Für Fragen zur Evakuierung wurde eine Infohotline eingerichtet: 030/46644664.