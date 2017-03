In der Nacht auf Mittwoch haben in Berlin wieder viele Autos gebrannt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, bemerkten Passanten gegen 18.40 Uhr am Halleschen Ufer, dass sechs Autos der Marke Ford Fiesta auf einem Parkplatz einer Sicherheitsfirma brannten. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr, die den Brand löschten. Trotzdem entstand hoher Sachschaden. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus, der Staatsschutz ermittelt.

Auch im Neuköllner Stadtteil Gropiusstadt wurden offenbar wieder Autos angezündet. Im Horst-Caspar-Steig hörten Anwohner gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall. Wenig später bemerkten sie zwei brennende Mercedes auf einem Parkplatz. Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten auch hier den Brand löschen, ein weiterer BMW wurde zuvor aber ebenfalls beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt. (Tsp)