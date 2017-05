Auf der Flucht vor einem Feuer ist eine Frau aus dem zweiten Stock ihrer Wohnung in der Kopenhagener Straße in Prenzlauer Berg gesprungen. Durch die Flammen erlitt sie am Donnerstagmorgen lebensgefährliche Brandwunden und verletzte sich zudem bei dem Sprung aus dem Fenster im Seitenflügel ihres Hauses, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Rettungshubschrauber sollte die Frau ins Krankenhaus bringen. Zurzeit sind 40 Feuerwehrleute im Einsatz. (dpa)