Am frühen Mittwochmorgen ist in Neukölln ein Mann bei einem Wohnungsbrand gestorben. Eine 45-jährige Nachbarin hatte gegen 3.45 Uhr in der Weserstraße Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung im Erdgeschoss bemerkt. Sie alarmierte die Feuerwehr, die bei den Löscharbeiten in der Wohnung auf die Leiche eines Mannes stieß. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun unter anderem, ob der Tote der 84-jährige Wohnungsinhaber ist.