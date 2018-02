Seit Dienstag, den 13.02.2018, gegen 11:00 Uhr wird der 56-jährige Mario S. aus Teltow vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 11:00 Uhr die Wohnung in der Potsdamer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist er zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Mario S. wird wie folgt beschrieben:

- etwa 175 cm groß

- kräftige Statur

- dunkles, kurzes Haar

- Schnauzer und Kinnbart

- hat eine Verletzung am linken Handrücken

- ist bekleidet mit einem grünen Parker und einer dunklen Jeanshose, schwarzen Halbschuhen und einem dunkelgrünem Pullover mit kleinem Reißverschluss

- trägt einen goldenen Ohrring in Form eines Motorrades

- Graue Armbanduhr

Der vermisste Mann aus Teltow. Foto: Polizei Potsdam.

Wer Mario S. gesehen hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.