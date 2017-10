Wie die Brandenburger Polizei über Twitter gegen 10.30 Uhr mitteilte, gab es bei dem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw "Zwei Tote und zwei verletzte Beamte". Wie es beim Lagedienst des Potsdamer Polizeipräsidiums hieß, starben die beiden Insassen des Audi. Wie schwer die beiden Beamten im Streifenwagen verletzt wurden, ist unklar.

Wie es weiter hieß, sei der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Fahrt zu einem Einsatz am Bahnhof Teltow gewesen. Dort hatte es zuvor eine "Rangelei mit 3 verletzten Beamten" gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Unfallursache übernommen, teilte die Polizei ebenfalls über Twitter mit. Zudem sei ein externer Gutachter beauftragt worden. Der Unfall ereignete sich auf einer der größten Kreuzungen der Kleinstadt Potsdamer Straße / Iserstraße / Warthestraße, diese ist ampelgeregelt. Der Streifenwagen fuhr mit so genannten "Sonder- und Wegerechten". Dies bedeutet, dass die Polizei auch über eine rote Ampel fahren darf zum Beispiel. Allerdings muss dies vorsichtig erfolgen, vor der Einfahrt in eine Kreuzung muss bei roter Ampel langsam gefahren werden. Die Kreuzung, die auch den Namen Liebigplatz trägt, ist weiterhin gesperrt.

In diesem Jahr im März hatte ein Straftäter in Oegeln bei Müllrose) (Landkreis Oder-Spree) zwei Polizisten mit seinem Auto auf der Flucht getötet.