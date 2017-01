Auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor ist es offenbar zu deutlich mehr sexuellen Übergriffen gekommen, als bisher bekannt war. Auf Nachfrage des Tagesspiegel erklärte die Polizei am Freitag, dass bis Donnerstag insgesamt 22 Anzeigen erstattet worden seien, die sich auf sexuelle Übergriffe auf dem Festgelände zwischen 19 und 2 Uhr beziehen.

"Den Opfern wurde in den meisten Fällen ans Gesäß und zwischen die Beine gefasst", sagte eine Polizeisprecherin. Unter den Opfern sollen vier minderjährige Personen sein.

Vier Tatverdächtige konnten ermittelt werden

Von den 22 Fällen sollen in mindestens zehn Fällen Einzeltäter aus einer Gruppe heraus sich den Opfer genähert haben. Ob es sich bei den Opfern ausschließlich um Frauen handelt, konnte die Pressestelle der Polizei aus Opferschutzgründen nicht mitteilen. In vier Fällen gelang es Polizeibeamten, Tatverdächtige zu ermitteln. Auch zu den mutmaßlichen Tätern konnte die Polizei am Freitag keine genaueren Angaben machen.

Am Neujahrstag lagen der Polizei nur 6 Anzeigen vor

Am Neujahrstag hatte die Polizei noch von deutlich weniger Fällen berichtet. Es sei zu sechs Anzeigen von Frauen gekommen sei, die auf dem Festgelände oder auf dem Weg dorthin belästigt worden sind, hieß es in einer ersten Bilanz. "Alle Fälle haben sich vollkommen unabhängig voneinander ereignet", sagte eine Sprecherin der Polizei am 1. Januar. Zu diesen sechs Fällen hatte auch ein Fall ein Fall eines Exhibitionisten gehört, der sich vor einer Frau entblößt hatte. Zumindest dieser Fall gehöre aber nicht zu den 22 Fällen, so die Polizeisprecherin am Freitag.

Am Neujahrstag hatte die Polizei außerdem noch gemeldet, dass keine Fälle von Männergruppen bekannt seien, die gezielt Frauen bedrängt hätten, wie es vor einem Jahr in Köln passiert war.