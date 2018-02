Vier Mal hat es seit vergangenem Mittwoch in einem 18-geschossigen Hochhaus in der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg gebrannt. Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr aus, weil im Flur des zehnten Obergeschosses Gerümpel gebrannt hatte.

Vier Erwachsene und drei Kinder mussten aus dem Haus gerettet werden, viele Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mit. Verletzte gab es nicht, 24 Personen wurden noch vor Ort wegen Atembeschwerden durch einen Notarzt gesichtet. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

"Der Brand selbst war unproblematisch, allerdings kam es zu einer starken Verqualmung der Treppenbereiche von der zehnten bis in die 18. Etage, weshalb die Bewohner in Sicherheit gebracht werden mussten", so der Sprecher. Ins Krankenhaus musste kein Bewohner gebracht werden.

Das Landeskriminalamt ermittelt

Zum wiederholten Mal war der Brand in den Abendstunden zwischen 20:30 und 21:30 Uhr entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Bereits am Samstagabend brannten kleinere Papierhaufen in der sechsten und zwölften Etage des Hauses, am Mittwoch hatte im neunten Stock Sperrmüll in Flammen gestanden.

Laut Angaben der Berliner Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte bereits im Januar mehrmals in die Landsberger Allee ausrücken, weil es in dem Hochhaus gebrannt hatte.

Am Samstagabend hatte die Polizei zudem wegen versuchter Körperverletzung ein Verfahren gegen einen Bewohner des Nachbarhauses eingeleitet. Er soll die Polizisten, die am Brandort ermittelten, von seinem Balkon aus mit einem Böller beworfen haben. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtete, war er wegen der wiederholten Feuerwehreinsätze genervt. Die Beamten nahmen den Mann fest.