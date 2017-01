In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr gegen Mitternacht in die Stettiner Straße in Berlin-Mitte gerufen. Dort waren zwei Kinderwagen in einem Hausflur in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Kinderwagen wurden zerstört. der Hausflur in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Brandstiftungsserie im Januar

Ob es einen Zusammenhang zu der Serie von Brandstiftungen Mitte des Monats in Neukölln gibt, ist unklar. In der Nacht zum 15. Januar waren elf Feuer innerhalb von vier Stunden gelegt worden, fast alle in Hausfluren und Hinterhöfen zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße. 17 Menschen wurden durch die Rauchgase verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In der Nacht zum 20. Januar brannten Kinderwagen in einem Treppenhaus am Britzer Damm, außerdem wurde ein Feuer in Köpenick gelegt. Nur drei Tage später wurde Feuer an drei Kinderwagen in der Neuköllner Sanderstraße gelegt. (Tsp)