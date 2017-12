Ein stark alkoholisierter Fahrer ist am Donnerstagabend auf der Flucht vor Polizisten rücksichtslos durch Kreuzberg gerast. Nach seiner Festnahme beschlagnahmten die Beamten zwei Messer, einen Elektroschocker und Haschisch in seinem Auto. Außerdem war das Kfz-Kennzeichen ungültig.

Der 53-jährige Chaos-Fahrer hatte kurz nach 20 Uhr neben einem Streifenwagen in der Reichenberger Straße gestoppt und die Polizisten unvermittelt angebrüllt. Dann gab er mit quietschenden Reifen wieder Gas. Als er bemerkte, dass ihm die Beamten folgten, beschleunigte er stark. Im Erkelenzdamm rammte er leicht einen Renault, auf der Oranienstraße führte er riskante Überholmanöver durch, missachtete mehrere rote Ampeln und gefährdete Fußgänger, die in letzter Sekunde zur Seite springen konnten. Erst am Spreewaldplatz verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen Poller. Dabei blieb er unverletzt. Kurz darauf nahmen ihn Beamte dort fest.