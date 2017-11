Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntagabend auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf getötet worden. Gegen 22.45 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er Hilferufe einer Frau vernommen hatte, die das Opfer vermutlich begleitete. Der 21-Jährige verstarb nach Polizeiangaben wegen "erheblicher Verletzungen". Ob es sich dabei um Messerstiche handelte, konnte der Sprecher am Morgen nicht bestätigen.

Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren, er verstarb jedoch noch vor Ort. Mehr Infos in Kürze.