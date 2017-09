Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Westend sind ein Senior und zwei junge Männer verletzt worden. Ein 96-Jähriger fuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Peugeot von der Glockenturmstraße an die Nebenfahrbahn der Heerstraße in Richtung Pichelsdorfer Straße. Kurz vor der Stößenseebrücke fuhr er auf die Hauptfahrbahn der Heerstraße und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten, in gleicher Richtung fahrenden Audi eines 20-Jährigen zusammen.

96-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus

Während der Audi-Fahrer und sein ein Jahr jüngerer Beifahrer leichte Verletzungen erlitten und von Rettungssanitätern am Ort behandelt wurden, musste der 96-Jährige mit Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme waren drei der fünf Fahrstreifen der Heerstraße bis etwa 22.10 Uhr gesperrt. Für jede Fahrtrichtung war ein Fahrstreifen frei. (Tsp)