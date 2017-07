Zu einem Überfall auf eine Modeboutique in Charlottenburg bittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 mit der Veröffentlichung eines Videos und Fotos aus Überwachungskameras die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten am Mittwochabend des 15. März 2017 drei Maskierte über die Bleibtreustraße in das Parkhaus des Hauses Kurfürstendamm 195, begaben sich von dort in das frei zugängliche Treppenhaus und dann vor den Hinterausgang des Modegeschäftes „Philipp Plein“. Als die Angestellten gegen 19.40 Uhr den Laden durch diesen Ausgang verlassen wollten, wurden sie von dem Trio unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines großen Reizstoffsprühgerätes in das Geschäft zurückgedrängt. Dort ließen sich die Räuber Geld die Einnahmen aushändigen, packten selbständig diverse Schuhe, Taschen, Rucksäcke und Geldbörsen aus den Auslagen in vorhandene Tüten und fesselten die beiden 29 und 45 Jahre alten Frauen. Anschließend flüchteten sie mit der erlangten Beute wiederum durch das Treppenhaus in das Parkhaus, wo sich ihre Spur verliert. Durch dieses Geschehnis erlitten die Überfallenen ein psychisches Trauma.

Aufgrund der Maskierung konnte kaum eine Täterbeschreibung abgegeben werden. Der Wortführer wird als ca. 185 cm groß mit kräftiger Figur beschrieben. Er trug einen dunklen Trainingsanzug mit weißen Applikationen, vermutlich der Marke „Adidas“.

Foto: Polizei

Die Polizei fragt:

- Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen?

- Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen gemacht, insbesondere bezüglich eines möglichen Fluchtfahrzeuges vor dem Ausgang des Parkhauses in der Bleibtreustraße?

- Wem ist bereits vor der Tat etwas Verdächtiges aufgefallen?

- Wem wurden die entwendeten Gegenstände der Marke „Philipp Plein“ zum Kauf angeboten?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau, zu den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664–273117, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.