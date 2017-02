Schüsse aus dem fahrenden Auto vor einer Disko in der Schöneberger Hauptstraße: Gegen 3.50 Uhr am Sonntagmorgen feuerten Unbekannte aus einem Wagen mehrere Schüsse auf den Eingang des "Havanna"-Clubs ab. Zwei Türsteher im Alter von 26 und 36 Jahren wurden an den Beinen getroffen und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht nach Angaben eines Polizeisprechers jedoch nicht.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto in der Hauptstraße in Richtung Potsdamer Straße unterwegs, der Club befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Auch der Wagen eines Unbeteiligten, das in Richtung Innsbrucker Platz fuhr, wurde getroffen. Der Fahrer blieb - wie auch weitere Personen - glücklicherweise unverletzt. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Für die Tatortarbeit ist die Hauptstraße derzeit noch in beiden Richtungen zwischen Akazien- und Eisenacher Straße gesperrt. Die BVG hat deshalb mehrere Linien umgeleitet: Die Busse M48, M85, 104 und 187 fahren die Haltestelle Alberstraße nicht an.

Auch in der Vergangenheit gab es in Berlin schon Angriffe mit Schusswaffen aus offener Straße. Sie werden oft mit der Organisierten Kriminalität in Verbindung gebracht. In Erinnerung ist etwa ein Vorfall am Olivaer Platz im Juli 2015, als Unbekannte das Feuer auf ein Café eröffneten. Eine Passantin wurde am Bein getroffen. Ein vorübergehend Verdächtigter wurde nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Zwei Monate später entdeckte die Polizei in Schöneberg das Tatfahrzeug. Der Fall ist jedoch bis heute nicht gelöst, die Täter werden im Rotlichtmilieu vermutet. Eine Autobombe zerriss im März 2016 einen silbernen VW-Kombi mitten im Verkehr der Bismarckstraße und tötete einen 43-Jährigen. Auch hier sind die Täter flüchtig. Im August 2016 starb in Lichtenberg ein Mitglied des Rockerclub "Guerilla Nation", als es auf seinem Motorrad niedergeschossen wurde.