In Schöneberg brennt offenbar ein Dachstuhl in der Belziger Straße. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag um kurz nach 10 Uhr zu einem Brand gerufen, hieß es von der Pressestelle. Wie groß der Brand ist, ob Personen zu Schaden kamen oder um welches Objekt es sich handelt, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. "Wir löschen mit Schaum", sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Weitere Informationen lagen ihm noch nicht vor.

In den Sozialen Medien kursierten bereits einige Bilder, die eine starke Rauchentwicklung zeigten.

Der Twitter-Nutzer @TpBukko hat gegen 10 Uhr ein Video gepostet, das die massive Rauchentwicklung zeigt.

Die Rauchsäule ist sogar vom Axel-Springer-Hochhaus aus zu sehen.

Weitere Informationen in Kürze. (Tsp)