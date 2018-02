Nach einem Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag wegen zwei verdächtigen Paketen in der Haupthalle des Moabiter Kriminalgerichtes gibt die Polizei Entwarnung. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom frühe Nachmittag fanden sich in den beiden Paketen lediglich ein Tischscanner und Papier. Zuvor war das Hauptgebäude evakuiert worden.

Mittlerweile kann die Arbeit im Gericht wieder fortgesetzt werden. Auf der Turmstraße kommt es wegen des Polizeieinsatzes auch weiterhin zu Verspätungen im Busverkehr, wie die BVG twitterte.

Tsp