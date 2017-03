In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt das Landeskriminalamt derzeit wegen Verstößen gegen das Kunsturheberrechtsgesetz und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht ein 28-jähriger Beamter im dringenden Verdacht während seiner Zeit bei einer Einsatzhundertschaft Fotos von zwischenzeitlich identifizierten Polizistinnen sowie von derzeit noch unbekannten Frauen ohne deren Wissen und Zustimmung in Alltagssituationen, so u.a. beim Sport, gefertigt und auf einer Internetseite veröffentlicht zu haben, die überwiegend zur Verbreitung pornografischen Materials genutzt wird.

Dabei soll der Beamte sowie auch andere Nutzer dieser Plattform die Bilder mit beleidigenden Kommentaren mit sexuellem Hintergrund versehen haben.

Der Beamte befindet sich derzeit nicht im Dienst, disziplinarische Maßnahmen werden derzeit geprüft.

In diesem Zusammenhang führt das Landeskriminalamt außerdem Ermittlungen gegen einen weiteren Beamten wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Landesdatenschutzgesetz.

Die gemeinsamen Ermittlungen dauern an.