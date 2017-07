Die öffentliche Sitzung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses beginnt am Montag um 11 Uhr. Der im April vom Senat eingesetzte Sonderermittler Bruno Jost will dort einen Zwischenbericht vorstellen. Jost hatte bereits im Mai Unstimmigkeiten und Manipulationen in den Akten zum Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri entdeckt.

Im Mai hatte Jost Manipulationsversuchen im LKA aufgedeckt und darüber den Innenausschuss informiert. Geisel hatte deshalb Anzeige erstattet, wegen Urkundenfälschung und Strafvereitelung im Amt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen LKA-Beamten. Dieser soll im Januar 2017, also nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, einen Bericht über Amri völlig umgeschrieben haben. Das Original vom 1. November umfasste zehn Seiten und dokumentierte 73 abgehörte Telefonate, die einen „gewerbs- und bandenmäßigen Drogenhandel“ von Amri belegen sollen. Auch Mittäter würden genannt. Auf dieses Delikt steht ein Jahr Mindeststrafe.

Untersuchungsausschuss nach Manipulationsverdacht

Die rot-rot-grüne Koalition hatte wegen dieses massiven Manipulationsverdachts doch noch einem Untersuchungsausschuss zugestimmt. Diesen hatten anfangs nur AfD und FDP gefordert. Ausschuss und Sonderermittler sollen nun parallel arbeiten.

Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen entführt und den Fahrer erschossen. Dann steuerte er das Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen starben, mehr als 60 wurden verletzt.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.