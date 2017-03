Nach Informationen der "B.Z." soll es einen Anti-Terror-Einsatz in Berlin gegeben haben. Wie die Zeitung am Freitagmorgen schreibt, soll ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am späten Donnerstagabend einen Terrorverdächtigen in Berlin festgenommen haben. "Die schwer bewaffneten Beamten stürmten demnach ein Hotelzimmer in Neukölln und brachten den Mann zur Gefangenensammelstelle am Tempelhofer Damm." Eine Bestätigung war vorerst nicht zu erhalten. Die Generalbundesanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen.

