Festnahmen in Halensee : Alarmanlage von Supermarkt treibt Einbrecher in die Flucht

Aufmerksame Anwohner haben in der Nacht zum Samstag die Festnahme von vier mutmaßlichen Einbrechern ermöglicht. Diese hatten zuvor versucht, in einen Supermarkt in Halensee einzudringen.