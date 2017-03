m

Am Leipziger Platz hat sich eine Plane von einem Baugerüst losgerissen. Foto: Rolf Brockschmidt

Die Warnung des Wetterdienstes kam um 12.59 Uhr. Da fegte Sturm "Christoph" schon über Berlin. Die "Amtliche Warnung vor Sturmböen" gilt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD bis Sonnabend, 18 Uhr.

Die Leitstelle der Feuerwehr zählte gegen 15 .30 Uhr bereits 338 Wetter-Einsätze - und das in dreieinhalb Stunden seit Mittags um 12 Uhr. Das schlimmste sei aber wohl überstanden, hieß es am Nachmittag, allerdings dürften durch Nachmeldungen bis zum frühen Abend 450 Einsätze zusammenkommen. Die größten Einsätze gab es in Tempelhof, Mitte und Spandau. Am Adolf-Scheidt-Platz im Tempelhofer Fliegerviertel stürzte ein Baum auf eine Gaslaterne, Gas strömte aus. In Mitte riss der Sturm Solarpaneele auf dem Dach des ZDF-Gebäudes los. In der Spandauer Straße kippte ein größerer Baum gegen die Giebelwand eines Hauses, hier half das Technische Hilfswerk der Feuerwehr.

Die S-Bahn meldete um 14.02 Uhr: "Wegen diverser umgestürzter Bäume kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im gesamten Netz der S-Bahn". Um 16 Uhr war die Ringbahn zwischen Südkreuz und Schöneberg immer noch unterbrochen. Die Sperrungen auf der S2 zwischen Buch und Zepernick und auf der S5 zwischen Fredersdorf und Hoppegarten waren wieder aufgehoben. Auf der Wannseebahn gab es wegen eines umgestürzten Baums in Höhe Sundgauer Straße zwischen Botanischem Garten und Wannsee über Stunden nur einen 20-Minuten-Takt. Im Fernverkehr der Bahn gab es bis 14.30 Uhr keine großen Störungen, einzelne Züge hatten Verspätungen.

Direkt am Leipziger Platz ist an den Gerüst eine Plane losgerissen geworden, mit dem die Eckbebauung simuliert wird. Die Leipziger Straße ist zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße deswegen seit 13.30 Uhr gesperrt. Mehrfach sind im Stadtgebiet Autos von Ästen oder bäumen getroffen worden, hieß es in der Leitstelle. Meldungen über Verletzte gibt es nicht.

Nach Angaben von Meteorologen wurden Sturmböen bis Windstärke bis Stärke 9 gemessen. Ende Februar wehte Sturmtief "Thomas" mit 100 km/h durch Berlin, also Stärke 10.