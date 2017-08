Ein Großbrand im Hotel "Berliner Tor" in Ahrensfelde bei Berlin hat sechs Menschen leicht verletzt. Rund 300 Hotelgäste wurden am Mittwochabend in Sicherheit gebracht. „Das Feuer war in einem Hotelzimmer im dritten Stock ausgebrochen und hatte sich dann bis ins ausgebaute Dachgeschoss durchgefressen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.

Das Dachgeschoss brannte den Angaben zufolge komplett. Die Gemeinde Ahrensfelde, die zum brandenburgischen Kreis Barnim gehört, stellte in der Nacht eine Notunterkunft in einem Kindergarten zur Verfügung. 147 Menschen hätten das Angebot angenommen, die restlichen Gäste seien abgereist, hieß es. Die Ursache für das am Morgen gelöschte Feuer war zunächst unklar. Das Hotel ist rund 20 Jahre alt. Es hat drei Stockwerke und ein voll ausgebautes Dachgeschoss. (dpa)