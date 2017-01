Im Unfallkrankenhaus in der Warener Straße in Marzahn-Hellersdorf läuft aktuell ein Großeinsatz der Berliner Feuerwehr. Wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte, sei man um 13.29 Uhr alarmiert worden. Man sei mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Offenbar tritt an der Unfallstelle Chlorgas aus, wodurch mindestens eine Person verletzt wurde. Woher das Gas ausströmt und ob es weitere Opfer gibt, wusste die Feuerwehr zunächst nicht. Der Einsatz läuft zur Stunde noch. (Tsp)

+++ Mehr in Kürze +++