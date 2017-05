Nach einem Brand am Flughafen Berlin-Schönefeld sind am Freitagmorgen die Terminals A und B geräumt worden. Zuvor hatte nach Angaben der Bundespolizei der Imbiss vor dem Flughafen gebrannt. Der Rauch sei in das Gebäude gezogen.

++Aktuell++

Brand im Außenbereich d. Flughafens #SXF. FW bereits vor Ort. Terminal A+B werden geräumt. Terminal D wird. z.Z. noch abgfertigt — Bundespolizei B (@bpol_b) 26. Mai 2017

Die Terminals müssten nun entlüftet werden. Reisende mussten auf dem Parkplatz ausharren. Terminal D werde derzeit noch abgefertigt, twitterte die Bundespolizei. (dpa)