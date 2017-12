Eine gute Woche nach dem Mord an einer Frau hat die Polizei am Samstag zwei Verdächtige am Flughafen Schönefeld festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann und eine 27 Jahre alte Frau, die das Land gerade in Richtung Türkei verlassen wollten.

Sie wurden wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes gegen 12.50 Uhr vorläufig festgenommen. Der Mann ist der Drogenszene am Kottbusser Tor zuzurechnen und bereits polizeilich erheblich in Erscheinung getreten. Die Verdächtigen sollen am Silvestertag zum Erlass von Haftbefehlen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Am 23. Dezember war eine 55-jährige Frau tot in Textilien gewickelt auf der Fehmarner Straße in Wedding aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung starb. Die Polizei veröffentlichte ein Porträtfoto der Getöteten, um Zeugenhinweise zu bekommen.