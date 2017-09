Seit der Nacht zu Mittwoch wird eine 60-jährige Frau aus Charlottenburg vermisst. Gegen 22.20 Uhr wurde Susanne FONTAINE zuletzt in einer Gaststätte in der Müller-Breslau-Straße im Tiergarten gesehen. Nach einem dortigen Treffen mit drei Freundinnen verabschiedete sie sich und ging zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz.

Die anderen Frauen sahen sie zuletzt auf dem Verbindungsweg im Großen Tiergarten. Dort verliert sich ihre Spur.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, trägt halblange, gewellte, dunkle Haare und war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Ermittler fragen:

· Wer hat Susanne FONTAINE gesehen?

· Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Bild der Vermissten kann im Internet unter http://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.628062.php eingesehen werden.

Tsp