Im Zusammenhang mit dem Tötungsverbrechen an einer 61-jährigen Frau in Neuruppin fahndet die Polizei nach einem 39-jährigen Mann. Er stammt wie sein mutmaßliches Opfer aus dem Ortsteil Alt Ruppin und soll mit dem Auto des Opfers, einem VW T4 unterwegs sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Anwohner hatten die Leiche der 61-Jährigen am Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Alt Ruppin gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass sie von dem 39-Jährigen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag getötet wurde. Zum Motiv und zu Einzelheiten der Tat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht. Nach Tagesspiegel-Informationen waren Opfer und Täter nicht verwandt, kannten sich aber.