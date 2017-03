In einer Mietwohnung in Berlin hat ein 63-Jähriger eine Frau in seine Gewalt gebracht. Möglicherweise werde die 61-Jährige mit einer Waffe bedroht, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagabend. Mit dem Mann solle verhandelt werden, so der Sprecher weiter. Ob die Kontaktaufnahme gelang und ob Anwohner von einer Evakuierung betroffen waren, teilte die Polizei am späten Montagabend noch nicht mit. Im Vorfeld war bei der Polizei ein Notruf wegen Bedrohung eingegangen, wie die Behörde über Twitter mitteilte. Das Gebiet rund um die Wohnung in Neukölln wurde abgesperrt. Ein Sondereinsatzkommando war ab dem frühen Abend vor Ort. (mit dpa)