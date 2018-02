Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, ist erneut ein Gefangener aus der JVA entflohen. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Donnerstag mit. Dass der Mann verschwunden ist, sei Mitarbeitern der JVA am Donnerstagmorgen aufgefallen. Momentan werde das Außengelände der Haftanstalt abgesucht. Die Fahndung der Polizei läuft.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will am Donnerstagmittag um 13.30 Uhr zu dem Vorfall Stellung beziehen.

Im Dezember waren vier Häftlinge aus der JVA Plötzensee über einen Heizungskeller entflohen. In der Folge wurden auch immer wieder Fälle publik, in denen Häftlinge mit offenem Vollzug nicht mehr von ihrem Freigang zurückkehrten. Insgesamt waren zwischen den Jahren zeitweise neun Gefangene aus dem Gefängnis in Plötzensee verschwunden. Ob der Häftling aus der JVA Tegel ebenfalls im offenen Vollzug war und wegen welcher Straftaten er eine Haft verbüßen musste, ist noch unklar.

Mitte Januar diskutierte das Abgeordnetenhaus über die Ausbruchsserie in den Berliner Haftanstalten. Während die Opposition personelle Konsequenzen aus den Vorfällen forderte, versprach Behrendt damals: "Ich werde nicht ruhen, bis ich den Berliner Justizvollzug noch besser und sicherer gemacht habe."